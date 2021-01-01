Озеленение является основным элементом здоровой и комфортной среды, которое оказывает позитивное влияние как на психологическое, так и на физическое состояние человека. Люди воспринимают помещения, наполненные живыми растениями, как более безопасные и эстетичные для жизни и работы. Даже только при визуальном контакте с природой уровень стресса значительно снижается. Согласно последним исследованиям, озеленение способно влиять не только на качество воздуха и наше здоровье, но и заряжать энергией, повышать работоспособность и служить источником вдохновения.